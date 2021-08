La famille et l’avocat de M. Rusesabagina réclament son transfèrement en Belgique

Le fils de Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l’histoire a inspiré le film « Hôtel Rwanda » et qui attend le verdict de son procès pour « terrorisme », et son avocat, Me Vincent Lurquin, ont réclamé mercredi des autorités belges qu’elles demandent à Kigali un transfèrement vers la Belgique de ce citoyen belge pour y poursuivre l’instruction en cours. « C’est le minimum, on aimerait bien qu’il soit libéré. Mais au moins le minimum ce serait le transfèrement » vers la Belgique, a affirmé Roger Rusesabagina au cours d’une conférence de presse à Bruxelles.

« On sait que mon père est belge, qu'il a été enlevé, on veut qu'il vienne se défendre ici en Belgique, sinon il faut prendre des mesures nécessaires » contre le Rwanda, a-t-il ajouté. Me Lurquin, qui a été expulsé durant le week-end dernier du Rwanda pour « avoir enfreint la loi sur l'immigration », sans avoir réussi à rencontrer son client, a pour a part dressé un parallèle entre l' »affaire Rusesabagina » et celle du père belge Guy Theunis. Ce prêtre avait été détenu durant deux mois au Rwanda en 2005 sous l'accusation d'avoir reproduit des extraits d'articles incitant au génocide dans le magazine 'Dialogue', dont il avait été directeur de 1989 à 1992 et de 1994 à 1995. Après son transfèrement en Belgique à la suite de tractations entre Bruxelles et Kigali et une longue instruction du parquet fédéral, le père Theunis avait été acquitté des charges qui pesaient sur lui. Agé de 67 ans, ce virulent opposant au président Paul Kagame a été jugé à Kigali de février à juillet, avec une vingtaine d'autres personnes, pour son soutien présumé au Front de Libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda. Il est visé par neuf chefs d'accusation, dont celui de « terrorisme » et de « financement du terrorisme ». La prison à vie a été requise contre lui, mais le verdict, fixé au 20 août, a été reporté d'un mois, au 20 septembre. Rwanda : L'avocat belge de Paul Rusesabagina expulsé