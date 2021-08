La RDC veut exporter ses produits agricoles vers la Chine, l’Europe et les Etats-Unis

La République démocratique du Congo veut tirer profit des partenariats commerciaux internationaux qu’elle a conclus afin de diversifier son économie, en exportant ses produits agricoles et agroalimentaires vers des marchés africains, chinois, européens et américains, a déclaré un ministre lundi. Jusqu’à ce jour, la RDC importe plus qu’elle n’exporte vers les marchés de ses partenaires africains, européens, chinois et américain, qui inondent à des degrés divers le marché congolais en produits manufacturés (70%) et en produits vivriers de grande consommation (25%), a estimé Jean-Lucien Bussa, ministre congolais du Commerce extérieur.

« Plus de 1,5 milliard de dollars américains sont dépensés dans les importations des produits alimentaires » et « le pays importe annuellement pour près de 500 millions de dollars de produits pharmaceutiques », a-t-il déploré dans une adresse au personnel de son ministère. Le budget de la RDC est de 7 milliards de dollars en 2021. Pour inverser la tendance et augmenter la part des exportations des produits agricoles comme le café, le cacao, le maïs, le manioc…, le gouvernement congolais a décidé de renforcer « les connexions aux circuits commerciaux régionaux et internationaux », a indiqué M. Bussa. Le pays a ciblé les marchés de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), des États-Unis dans le cadre de l'AGOA (Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique), l'Europe avec les différents accords Afrique Caraïbes Pacifique-Union européenne (ACP-UE) et la Chine. Actuellement, le Congo « se présente comme un marché annexe au sein duquel les opérateurs économiques des pays limitrophes écoulent leurs produits dans le cadre d'un commerce transfrontalier », a déploré Mike Tambwe Lubemba, directeur général de l'Agence nationale de la promotion des exportations (Anapex). L'économie congolaise est tractée essentiellement par les secteurs minier et pétrolier qui représentent 96% des exportations des produits primaires, selon des chiffres du ministère du Commerce extérieur.