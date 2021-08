Les voisins de la Zambie saluent sa transition démocratique exemplaire

Les voisins de la Zambie ont félicité mardi le pays d’Afrique australe d’avoir réussi une transition politique en douceur, fait à la fois rare et exemplaire sur le continent, après la large victoire de l’opposant de toujours Hakainde Hichilema à la tête de l’État. « HH » a été déclaré vainqueur lundi et le président sortant, Edgar Lungu a reconnu sa défaite quelques heures après, félicitant son « frère », en dépit d’une rivalité féroce et ancienne entre les deux hommes.

C'est la troisième fois que le pouvoir passe à l'opposition en Zambie depuis 1991, sur un continent où les dirigeants se maintiennent souvent au pouvoir pendant des décennies. « Les transitions pacifiques dans notre région depuis quelques années – dont la Zambie est la plus récente illustration – méritent d'être saluées par le monde entier et par nous », a déclaré le président du Malawi Lazarus Chakwera, inaugurant un sommet des chefs d'État d'Afrique australe. « À tous les dirigeants et au peuple zambien, nous disons merci », a-t-il ajouté, au nom des seize pays de la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC). Jeudi les électeurs zambiens, dont la majorité a moins de 35 ans, ont très largement élu M. Hichilema, avec près d'un million de voix d'écart avec M. Lungu, président depuis 2015. « HH », qui se présentait pour la sixième fois à la présidentielle, dont trois contre M. Lungu, a salué la forte participation de près de 71%. Dans son premier discours, l'homme d'affaires de 59 ans a assuré à son prédécesseur, qui l'a fait arrêter à plusieurs reprises, qu'il ne devait pas s'inquiéter : « vous ne ferez pas l'objet de représailles, ne recevrez pas de gaz lacrymogène ». Il a promis de « favoriser une meilleure démocratie », les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, alors que M. Lungu a été vivement critiqué pour avoir eu la main lourde à l'égard de son opposition et de la presse.