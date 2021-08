RDC: le professeur belge Michel Baudouin nommé recteur de l’IFA Yangambi

Un professeur belge d’éco-agronomie, Michel Baudouin, a été récemment nommé recteur de l’Institut facultaire des sciences agronomiques (IFA) de Yangambi, dans la province de la Tshopo (nord de la République démocratique du Congo), a rapporté un média local. Le ministre congolais de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Muhindo Nzangi Butondo, a signé le 10 août dernier un arrêté portant nomination des membres des comités de gestion de trois établissements d’enseignement: l’IFA Yangambi, l’Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA) de Goma et de l’institut supérieur de tourisme de Goma, tous deux installés dans le chef-lieu de la province du Nord-Kivu (est).

Pour ce qui est de l’IFA Yangambi, le choix du ministre a été porté sur le professeur belge Michel Baudouin, selon le site d’information Les dépêches de la Tshopo.

Économiste et agronome, il enseigne à la faculté d’agronomie de Gembloux (dépendant de l’Université de Liège) et à l’ERAIFT (RDC) et est professeur visiteur au Vietnam. Il est aussi planteur de café au Kivu et, à ce titre, président de l’African Fine Coffees Association pour la RDC, pays auquel le lient d’anciennes attaches.

L’IIFA-Yangambi a été créé en 1976 et constitue la quatrième université de la RDC. Cet institut forme des ingénieurs agronomes, forestiers et des médecins vétérinaires, mais aussi des Ingénieurs de conception de recherche et de réalisation des programmes agronomiques.

