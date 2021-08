Asile et Migration – Tunisie : 6 migrants dont 4 enfants retrouvés morts de soif dans le désert

Six migrants de l’Afrique subsaharienne ont été retrouvés morts « probablement de déshydratation » au milieu du désert dans le sud de la Tunisie, près de la frontière algérienne, au moment où le pays enregistre des températures record. « Deux femmes et quatre enfants ont été retrouvés morts dans la nuit de mercredi dans le Sahara de Tozeur (sud) et à deux kilomètres de la frontière algérienne », a indiqué jeudi à l’AFP un haut responsable local, sous couverture de l’anonymat

Un survivant a été retrouvé par une patrouille de sécurité, perdu dans le désert de Tozeur alors qu'il était à la recherche d'eau pour le reste du groupe, a-t-on ajouté de même source. Selon son témoignage, le groupe, dont les membres étaient tous de nationalité nigérienne, est parti d'Algérie pour atteindre la Tunisie à pied, a rapporté ce responsable. Une enquête a été ouverte et les corps des migrants ont été transportés à l'hôpital de Nafta, près de Tozeur. « Ils sont morts très probablement de déshydratation surtout en cette période de canicule », selon le responsable local. La Tunisie enregistre depuis lundi une vague de forte chaleur, dépassant les 48 degrés. Chaque année, de nombreux migrants notamment d'Afrique subsaharienne arrivent clandestinement en Tunisie par voie terrestre, a indiqué à l'AFP le responsable du Croissant-Rouge à Zarzis (sud) Mongi Slim, sans donner de chiffres. Leur but est de rallier ensuite l'Europe par mer, a-t-il ajouté.