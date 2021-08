Zambie: les difficultés économiques risquent de peser lourd sur le scrutin présidentiel

L’inflation et les difficultés économiques pourraient faire pencher la balance en faveur de l’opposition lors du scrutin présidentiel jeudi qui s’annonce serré en Zambie, alors que le président sortant essuie des critiques sur sa gestion financière.

L’an dernier, ce pays enclavé d’Afrique australe riche en cuivre est devenu le premier pays du continent à ne pas rembourser sa dette depuis l’apparition du coronavirus.

Le président Edgar Lungu, candidat à sa réélection le 12 août, est accusé notamment de s’être égaré dans des projets lourds d’infrastructure et d’avoir emprunté de manière non viable, notamment auprès d’investisseurs chinois.

La valeur de la monnaie locale a plongé à des niveaux records et l’inflation a bondi de plus de 20% sous sa présidence, qui a aussi vu la dette extérieure gonfler à plus de dix milliards d’euros l’an dernier et la confiance des investisseurs s’effriter.

« La mauvaise gestion au niveau macroéconomique affecte les gens ordinaires », explique à l’AFP l’économiste zambien Trevor Simumba. « Les pauvres ne disposent pas de mécanismes pour ajuster leurs dépenses ».

Ces difficultés, alors que plus de la moitié des Zambiens vivaient sous le seuil de pauvreté avant même la pandémie, ne sont pas de bon augure pour un président qui n’a obtenu qu’une faible majorité lors de précédents scrutins.

L’élection jeudi risque d’être fort serrée entre M. Lungu et son rival de toujours, Hakainde Hichilema surnommé « HH », qui se présente pour la sixième fois.

« La popularité de M. Lungu s’est effondrée précisément en raison des résultats de l’économie », souligne l’économiste Grieve Chelwa. « Pour l’électeur zambien de base, quelqu’un qui travaille dans le secteur informel ou qui a un emploi faiblement rémunéré, tout tourne autour de l’économie ».

– Routes immangeables –

Les routes de Lusaka, la capitale animée qui concentre trois millions de Zambiens, se sont largement améliorées depuis l’arrivée au pouvoir de M. Lungu en 2015.

Autoponts pour désengorger les ronds-points, nids de poule comblés et voies de circulation élargies. « Conduire n’a jamais été aussi agréable », reconnaît M. Chelwa. Mais, comme dit l’adage populaire à Lusaka, « on ne peut pas manger les routes ».

Un panier mensuel moyen pour une famille urbaine de cinq coûte l’équivalent de 370 euros, selon le Centre de recherche jésuite, soit plus de huit fois le salaire minimum.

Le chômage a été exacerbé par la pandémie et le ralentissement de la production dans deux grandes mines de cuivre. « Beaucoup de Zambiens ont l’impression de payer la dette du gouvernement par l’augmentation du coût de la vie », relève Zaynab Mohamed du cabinet de conseil Oxford Economics, notant que Lungu « aborde les élections fragilisé en raison de la mauvaise gestion financière ».

Les soupçons de corruption sont répandus, les critiques dénonçant les dépenses inutiles du gouvernement et les coûts gonflés des projets publics. La responsabilité de ces projets est « très faible », confirme M. Simumba.

« Ils ont construit des cliniques et des écoles mais ils n’ont ambauché ni médecins ni enseignants parce qu’ils n’ont pas les moyens », dit-il.

Les derniers mois du premier mandat de M. Lungu ont été marqués par des négociations tendues avec le FMI en vue d’un renflouement. Mais le président a traîné sur les réformes financières, s’attachant plutôt à limiter les ravages de la pandémie et à s’assurer d’un soutien électoral.

« Le gouvernement sait bien que ça va mal, que le monde des affaires est mécontent de l’économie et plus susceptible de soutenir l’opposition », estime Nicole Beardsworth, universitaire sud-africaine.

Le récent sursaut du kwacha – largement attribué à l’augmentation du prix du cuivre, principale exportation de la Zambie – est considéré par beaucoup comme une ultime tentative pour sauver l’image du pays.

La Zambie a perdu « la confiance des investisseurs étrangers », constate Aleix Montana du cabinet Verisk Maplecroft. Et M. Hichilema, économiste de formation, a une « approche plus favorable aux entreprises et moins axée sur le nationalisme des ressources ».

En Zambie, « les gens pensent que s’il est capable de diriger une entreprise, il devrait être capable de diriger le pays », dit Mme Mohamed.

Que pensez-vous de cet article?