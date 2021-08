En RDC: Kinshasa respire, Lubumbashi sévit

Photo: Contrôle de la température par des agents du HCR, le 21 janvier 2021 à Ndu, dans la province du Bas-Uélé, en RDC. afp.com – ALEXIS HUGUE

Les autorités congolaises ont noté une amélioration globale de la situation sur le front de l’épidémie de Covid-19, à Kinshasa notamment, mais pas à Lubumbashi où le non port du masque sera passible à partir de lundi de sept jours de prison, a-t-on appris dimanche de sources officielles. « Nous avons constaté une baisse sensible des cas de Covid-19 sur l’étendue du territoire, surtout dans la ville province de Kinshasa, avec quelques hausses en province », au Haut-Katanga, au Lualaba, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, dans le sud et l’est du pays, a indiqué le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, après une réunion du « comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de Covid-19 » présidée vendredi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde.