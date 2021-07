Arrivée à Marrakech de centaines de touristes israéliens, sept mois après la normalisation

Des centaines de touristes israéliens sont arrivés dimanche à Marrakech à bord du premier avion commercial direct venant d’Israël, a constaté l’AFP, sept mois après le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Etat hébreu.

Le royaume a été le quatrième pays arabe à annoncer en 2020 la normalisation de ses relations avec Israël — après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan — en contrepartie d’une reconnaissance américaine de sa « souveraineté » sur l’ancienne colonie espagnole du Sahara occidental.

« C’est un moment historique, ce vol ne peut que renforcer le pont entre Israël et le Maroc », a dit à l’AFP Benjamin Ron, un guide touristique venu découvrir le pays et faire de la prospection pour attirer d’autres touristes israéliens dans le royaume.

Le premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc s’est posé dimanche vers 13H00 (heure locale) dans la capitale touristique du pays. A peine l’avion atterri, des youyous et cris d’exaltation ont fusé sur le tarmac de l’aéroport.

Les touristes israéliens ont été accueillis avec dattes, gâteaux et thé à la menthe lors d’une cérémonie de bienvenue organisée en leur honneur.

« Je suis originaire de Marrakech, j’y suis retourné une trentaine de fois mais cette fois-ci, le voyage a un goût spécial, c’est comme si c’était la première fois! », a témoigné, tout ému à son arrivée, Pinhas Moyal, masque et sacoche aux couleurs du drapeau marocain.

– « Enfant du Maroc » –

Cette première liaison aérienne entre Tel-Aviv et Marrakech a été opérée à bord d’un avion du transporteur israélien Israir. La porte-parole de la compagnie, Tali Leibovitz, a indiqué que deux à trois vols commerciaux entre les deux villes étaient prévus par semaine.

« Je suis un enfant du Maroc (…) c’est la énième fois que j’y reviens, aujourd’hui dans des circonstances exceptionnelles », a témoigné Yehuda Lancry, 73 ans.

La communauté juive du Maroc est la plus importante d’Afrique du Nord et les quelque 700.000 Israéliens d’ascendance marocaine ont souvent gardé des liens très forts avec leur pays d’origine.

Lancry, ancien ambassadeur d’Israël en France travaillant aujourd’hui dans le conseil, estime que les liaisons aériennes directes « donnent de la visibilité et de la lisibilité à la normalisation israélo-marocaine, je m’en réjouis! ».

« Nous sommes ravis d’assister au vol inaugural d’El Al de Tel-Aviv à Marrakech aujourd’hui », a tweeté le département d’Etat américain. Il s’agit d' »un autre développement important découlant de l’amélioration des relations entre nos partenaires et amis en Israël et au Maroc ».

Un autre vol, de la compagnie israélienne nationale El-Al, s’est à son tour posé dimanche après-midi, à l’aéroport de Marrakech. La compagnie a précisé qu’il y aurait cinq vols par semaine vers la ville ocre et Casablanca.

« Qu’est-ce que ça fait du bien de revenir sur la terre de mes ancêtres! Nous respirons enfin après deux ans à subir le Covid », a confié à l’AFP Sophie Levi, 58 ans, originaire de Casablanca.

Avant la pandémie, les quelque 50.000 à 70.000 touristes qui venaient chaque année d’Israël, pour beaucoup originaires du Maroc, devaient transiter par d’autres pays.

D’ici l’année prochaine, Rabat table sur 200.000 touristes israéliens par an, sauf complications liées à la pandémie, « un chiffre appelé à progresser », estime Zoubir Bouhoute, un expert marocain du secteur du tourisme.

– Cause palestinienne –

Le pays, qui compte toujours la plus importante communauté juive d’Afrique du Nord (environ 3.000 personnes), reconnaît dans sa Constitution son « affluent hébraïque ».

Mais la cause palestinienne mobilise toujours la société civile et quelques partis politiques d’extrême gauche et des islamistes restent opposés à la normalisation des relations avec Israël.

Un premier vol transportant des officiels israéliens avait été opéré en décembre 2020 entre Tel-Aviv et Rabat. Des accords bilatéraux ont été signés dans la foulée.

La semaine dernière, le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a annoncé qu’il se rendrait au Maroc, après l’ouverture de la ligne aérienne directe, sans toutefois annoncer de date précise.

L’annonce de M. Lapid est intervenue peu après la diffusion par un consortium de médias internationaux d’une enquête dans laquelle les services de renseignement marocains sont accusés d’avoir eu recours au logiciel israélien Pegasus pour espionner notamment des journalistes, personnalités nationales ou étrangères. Rabat fermement démenti.

