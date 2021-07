Madagascar: la Banque mondiale finance des projets à hauteur de 490 millions

La Banque mondiale va financer des projets de développement à Madagascar à hauteur de 490 millions de dollars, pour accélérer l’acquisition de vaccins contre le Covid et appuyer des projets porteurs de croissance, a-t-on appris auprès des deux parties.

Le premier projet à hauteur de 100 millions de dollars (85 millions d’euros), « un don négocié depuis plusieurs mois » a précisé à l’AFP le ministre de l’Economie Richard Randriamandrato, servira à l’achat de vaccins mais aussi à renforcer les système de santé.

Le pays veut vacciner plus de la moitié de sa population adulte d’ici fin 2022, a précisé à l’AFP la repésentante de la BM à Madagascar, Marie-Chantal Uwanyiligira, « un objectif ambitieux mais pas impossible » selon elle.

Le très faible niveau actuel de vaccination en Afrique est parfaitement « inacceptable », a-t-elle rappelé, et ce projet s’inscrit dans la volonté de répondre à « une crise sanitaire, qui est aussi économique maintenant ».

Un total de 40 millions de dollars, un « don à titre d’urgence » selon le ministre, serviront à financer des projets d’agriculture durable et innovants, notamment d’irrigation, selon ces deux sources.

Les deux autres projets visent à « bâtir la relance économique », selon la Banque mondiale, avec 150 millions pour les secteurs porteurs de croissance – tourisme, agribusiness et numérique – et 200 millions pour l’entretien de 1.200 km de routes pour assurer leur « longévité, sécurité et résilience climatique ».

La Banque finance « aujourd’hui ces projets afin d’aider le pays à se remettre sur les rails pour atteindre les objectifs de développement durable », explique Mme Uwanyiligira. « Il faut saisir l’opportunité de la sortie de cette pandémie (…) pour accélérer les réformes nécessaires ».

