Jacob Zuma et la française Thalès devant leurs juges pour corruption

Par Marie-France Cros.

C’est sous forte tension que s’est ouvert lundi matin le procès – par internet pour cause de Covid – de l’ex-président Jacob Zuma et de l’entreprise française d’armements Thalès (ex-Thomson CSF), devant le tribunal de Pietermaritzburg (Kwazulu-Natal, bastion des Zoulous). On craignait, en effet, une nouvelle mobilisation des partisans de M. Zuma – un Zoulou – déjà accusés à mots couverts par plusieurs dirigeants sud-africains d’avoir organisé la récente vague de pillages et destructions (plus de 200 morts ; des milliards de rands de dégâts) pour obtenir la fin de son incarcération.