Soulagement en Afrique: la France aussi reconnaît Covishield

Selon RFI, la France a finalement elle aussi reconnu Covishield, le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca fabriqué sous licence en Inde et distribué en Afrique. Cette reconnaissance intervient après celle de plusieurs de ses voisins européens, dont la Belgique. Sans cette reconnaissance, les personnes vaccinées avec Covishield n’étaient pas reconnues comme vaccinées.

Les Européens ont financé le don au système Covax de doses de vaccin AstraZeneca (le plus facile à conserver dans des pays qui manquent d’installations préservant la chaîne du froid) fabriqué sous licence par l’Inde, sous le nom de Covishield. Et ce sont ces doses qui forment la plus grande partie des distributions au titre du système Covax.

Le système rencontre cependant un problème. Pour relancer la circulation des personnes sur son territoire, l’Union européenne a lancé, le 1er juillet, le “Pass Covid”. Pour ce faire, l’Agence européenne des médicaments accepte plusieurs vaccins – mais pas Covishield. Pourquoi? Parce que le dossier n’a pas été introduit auprès de l’agence, ce vaccin sous licence n’étant au départ pas prévu pour l’Europe, nous a indiqué une source bien informée. Or, faute de cette approbation, certains pays européens ne reconnaissent pas non plus le Covishield et des Africains dûment vaccinés par celui-ci risquent donc de ne pas se voir autorisés à entrer dans certains pays européens.

La France a aujourd’hui rejoint la Belgique ou la Suisse pour reconnaître la validité de ce vaccin.

