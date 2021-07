Ligue des champions d’Afrique: les Chiefs sud-africains défient l’ogre égyptien Al-Ahly

Choc des extrêmes en Ligue des champions d’Afrique. L’équipe sud-africaine des Kaizer Chiefs dispute samedi à Casablanca (Maroc) la première finale de son histoire contre le club égyptien d’Al-Ahly, tenant du titre et neuf fois vainqueur de la compétition continentale.

Au Stade Mohammed-V, le géant du Caire, grand favori, rêve ouvertement d’asseoir son écrasante domination sur le foot africain en remportant son 10e titre dans l’épreuve.

Pour l’entraîneur d’Al-Ahly, Pitso Mosimane, l’affiche de la finale a tout du crève-coeur, et pour cause: il est Sud-Africain et les Kaizer Chiefs sont le club de coeur de son enfance.

« C’est un peu un cas de conscience pour moi d’affronter les Chiefs », a-t-il admis. « Je suis un Sud-Africain qui prépare la déroute de mes compatriotes », a souligné l’ancien sélectionneur des Bafana Bafana.

Mais « Al-Ahly ne fait pas dans l’humanitaire, à distribuer des étoiles. On veut gagner », a-t-il ajouté.

Mosimane peut s’appuyer sur une équipe de stars du continent: le gardien et capitaine égyptien Mohamed El Shenawy, l’attaquant égyptien Mohamed Sherif, l’arrière gauche tunisien Ali Maaloul ou les milieux malien Aliou Dieng et égyptien Mohamed Magdy alias Afsha.

Et une puissance offensive certaine, avec 23 buts marqués pour 6 encaissés en 12 matches (8 victoires, 3 nuls, 1 défaite).

– La surprise des Chiefs –

Les Chiefs, invités-surprise arrivés jusqu’en finale en déjouant les pronostics, sont une équipe « mystérieuse » et « difficile à analyser », a assuré Mosimane.

Le club de Soweto, pourtant une des grandes équipes historiques du continent, n’a affronté qu’une seule fois Al-Ahly, en 2002, pour une défaite 4-1 au Caire.

L’entraîneur actuel des Chiefs, Arthur Zwane, a subi cette défaite comme joueur à l’époque.

« Nous n’avons rien gagné depuis 2015 (et un titre de champion d’Afrique du Sud, Ndlr) et il est temps d’en finir avec cette statistique inacceptable », a-t-il déclaré.

Les Chiefs tenteront de museler les Egyptiens avec leur défense efficace, qui a su garder leur cage inviolée à 11 reprises sur 14 matches dans la compétition.

Le défenseur central international sud-africain Eric Mathoho sera crucial pour les aider dans leur entreprise, d’autant plus importante qu’ils n’ont marqué que 12 buts, soit moins d’un par match.

Au sein de leur effectif, figurent également l’expérimenté et combatif milieu zimbabwéen Willard Katsande et le prometteur milieu sud-africain Nkosingiphile Ngcobo, ainsi que l’attaquant serbe Samir Nurkovic.

Arbitrée par le Burundais Pacifique Ndabihawenima, cette finale sera la quatrième en Ligue des champions africaine entre des clubs égyptien et sud-africain, avec un bilan de deux victoires à une pour les Egyptiens.

