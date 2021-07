RDC: l’ex-Premier ministre Matata placé en résidence surveillée

L’ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo Mapon, accusé de détournement de fonds publics, a été placé en résidence surveillée, a-t-on appris mercredi de source judiciaire et de la défense. Un mandat du parquet près la Cour constitutionnelle daté de mardi et signé par le magistrat Emmanuel Bonane, ordonne qu’il « soit placé en état d’arrestation provisoire et assigné à résidence » à son domicile.

« Ce dossier est fondamentalement politique. Nous comptons demander sa comparution en homme libre parce qu’il n’y a rien contre lui », a réagi l’avocat de M. Matata, Me Laurent Onyemba, auprès de l’AFP. La justice reproche à l’ancien Premier ministre d’avoir « payé plus de 110 millions de dollars à des créanciers fictifs, victimes de la zaïrianisation des entreprises étrangères » lorsqu’il était au gouvernement, a-t-il expliqué. « Ce qui est faux sur toute la ligne. Nous avons apporté toutes les preuves que la liste des créanciers, la certification des dettes nées de la +zaïrianisation+, bref tous les dossiers ont été préparés plusieurs années avant son arrivée au gouvernement », a ajouté Me Onyemba. La zaïrianisation est une mesure d’expropriation sans indemnisation d’entrepreneurs étrangers décidée dès 1973 par l’ancien dictateur Mobutu Sese Seko. RDC : Qui veut la peau de Matata et pourquoi ? Aujourd’hui sénateur, M. Matata fut ministre des Finances de 2010 à 2012 et Premier ministre de 2012 à 2016, sous le mandat de l’ex-président Joseph Kabila Kabange. Les sénateurs congolais s’étaient prononcés contre des poursuites visant M. Matata dans une première affaire. Mais, le 5 juillet, six membres du bureau du Sénat ont consenti – hors session parlementaire – à une demande du procureur près la Cour constitutionnelle de lever l’immunité parlementaire du sénateur Matata Ponyo. En République démocratique du Congo (RDC), la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président et du Premier ministre pour les faits commis lorsqu’ils étaient en fonction. Que pensez-vous de cet article? +3 0