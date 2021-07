La Libre Afrique.be a publié le 28 juin un article intitulé « La surprenante aide de l’UE à la presse burundaise », indiquant que l’Union européenne avait choisi sans appel d’offres deux ONG européennes pour en déterminer les bénéficiaires et s’étonnant du contrat proposé par la Fondation Hirondelle et Benevolencija aux onze médias burundais qu’elles avaient élus et qui évoque un maximum de 10 000 euros par média tout en exigeant le silence sur ce contrat. La délégation de l’UE à Bujumbura et les deux ONG nous envoient la « mise au point » suivante.

La Délégation de l’Union européenne au Burundi et les ONGs Radio La Benevolencija et Fondation Hirondelle, déplorent que les allégations d’un bloggeur, retirées depuis du forum par Médiapart, aient été relayées par un média en ligne burundais et un journal belge, sans avoir été vérifiées auprès de la Délégation ni des deux ONGs. En concertation avec Radio La Benevolencija et la Fondation Hirondelle, l’Union européenne souhaite apporter les précisions suivantes :

Recours aux procédures flexibles

Au vu du contexte burundais, il est possible de déroger aux procédures de passation de marché concurrentiel (règlement financier des institutions européennes). C’est sur cette base et après analyse attentive des organisations possédant les compétences et l’expérience requise pour de l’appui aux médias que Radio La Benevolencija et Fondation Hirondelle ont été invitées à soumettre une proposition. Les deux partenaires de mise en œuvre sont deux organisations internationales reconnues dans le domaine de l’information indépendante, crédible, non partisane, qui contribue à la résolution des crises et à la construction de sociétés plus apaisées.

Objectif du projet et ventilation du budget

Le projet d’appui aux médias, qui s’élève à 1,086,000 Euros sur 24 mois, est un projet visant au développement durable des médias et non un projet d’assistance financière au fonctionnement des médias.

L’appui direct aux médias, inclut entre autres des activités de formation pour les jeunes bloggeurs, des activités d’appui aux associations de journalistes (33% du budget) ;

Le projet prévoit des activités de renforcement du rôle des médias burundais comme mécanismes promoteurs de la bonne gouvernance, de la médiation et de la participation citoyenne (19% du budget);

La production et la diffusion d’un feuilleton radio sur la lutte contre la désinformation et les fake news (11% du budget) ;

Le solde sera utilisé pour couvrir les coûts de fonctionnement et de gestion du projet (29%) ainsi que les activités de monitoring, évaluation et audit du projet (8%).

78.5% du budget du projet sera affecté à des activités prenant place au Burundi.

