Les fermiers blancs du Zimbabwe reçoivent une indemnisation après deux décennies

Le Zimbabwe a pour la première fois versé des indemnités aux fermiers blancs dont les terres ont été saisies il y a une vingtaine d’années. Cette mesure est considérée comme une étape importante pour mettre fin à la crise économique causée par l’expropriation des terres dans ce qui était autrefois le « grenier à blé de l’Afrique ». La société Kuvimba Mining House, majoritairement aux mains de l’Etat, a versé l’équivalent de 838.000 euros. Le gouvernement avait promis des milliards aux agriculteurs lésés l’année dernière, mais ne souhaite pas verser la totalité d’une seule fois.

Le Zimbabwe était autrefois considéré comme le « grenier à blé de l’Afrique », jusqu’en 2000, lorsque des groupes armés se sont emparés des fermes des Blancs avec le soutien de l’ancien président Robert Mugabe qui prétendait vouloir restituer les terres aux Zimbabwéens noirs.

L’économie du pays s’est alors effondrée et les pays occidentaux ont imposé des sanctions. Le Zimbabwe a plongé dans l’hyperinflation ces dernières années et l’armée a contraint, en 2017, à la démission M. Mugabe, alors âgé de 93 ans. L’ancien dirigeant est décédé deux ans plus tard à Singapour.

