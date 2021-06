Photo crédit: GIACOMO PIROZZI, REUTERS

Une « crise nutritionnelle et alimentaire majeure » se profile chez les enfants de la région de Maradi, au Niger, et dans le Nord-Ouest du Nigeria voisin, a alerté lundi l’ONG Médecins sans frontières (MSF). « Une crise nutritionnelle et alimentaire majeure semble se profiler, et la priorité aujourd’hui est donc de s’y préparer au mieux », a déclaré Issiaka Abdou, responsable des opérations en Afrique de l’Ouest de MSF dans un communiqué.