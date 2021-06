La CAN aura bien lieu au Cameroun, assure la Confédération africaine de football

La Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) se jouera comme prévu au Cameroun en janvier 2022, a assuré mardi à Yaoundé le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) après des rumeurs sur les réseaux sociaux d’un nouveau retrait du tournoi au pays hôte. « La CAN sera organisée dans ce magnifique pays au mois de janvier 2022. C’est clair », a affirmé Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF, lors d’une conférence de presse organisée au terme d’une visite de 48 heures au Cameroun. « Je ne veux plus répéter ça », a-t-il martelé.

Le pays d'Afrique centrale devait accueillir en 2019 la précédente édition de la compétition phare sur le continent mais l'organisation lui avait été retirée en raison du retard dans la construction et dans la réhabilitation des stades. L'Égypte avait finalement organisé la compétition. La CAN se jouera du 9 janvier au 6 février 2022. Initialement prévu en juin, le tirage au sort des poules a été reporté en raison de « problèmes logistiques liés au Covid-19 » au mois d'août, mais la date précise reste à déterminer, selon Narcisse Mouelle Kombi, ministre camerounais de Sports.