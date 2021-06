Lesotho: des diplomates expulsés d’Afrique du Sud pour vente illégale d’alcool

Accusés d’avoir « abusé de leurs privilèges », des diplomates du petit royaume du Lesotho ont été expulsés d’Afrique du Sud pour y avoir illégalement vendu de l’alcool, a annoncé jeudi le gouvernement de Maseru.

Le ministère des Affaires étrangères a précisé que le gouvernement sud-africain a donné 72 heures aux diplomates et leurs familles pour quitter le pays, ceux-ci ayant violé la loi, « en particulier, sur le commerce illicite d’alcool détaxé ».

Selon les médias sud-africains, ces diplomates, à court d’argent, ont fait entrer des bouteilles d’alcool détaxées dans le pays puis les ont ensuite revendues à des bars et des restaurants.

Maseru s’est dit « déçu et embarrassé que plusieurs diplomates Basotho (…) soient déclarés persona non grata » en Afrique du Sud.

Le ministère des Affaires étrangères a promis des mesures disciplinaires.

Un document envoyée par Pretoria au ministère des Affaires étrangères du Lesotho, dont l’AFP a eu copie, liste douze diplomates et certains de leurs conjoints, qui « ont abusé de leurs privilèges diplomatiques » et ne sont plus bienvenus dans le pays.

Sollicité par l’AFP, le ministère sud-africain des Affaires étrangères n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

