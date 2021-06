Angola: feu vert du FMI pour une tranche de crédit de 772 millions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé mercredi le déboursement immédiat de 772 millions de dollars en faveur de l’Angola dans le cadre d’un crédit de trois ans signé en 2018 avec l’institution pour réformer son économie.

Selon un communiqué, l’institution internationale autorise le versement de cette dernière tranche d’un crédit total de 3,7 milliards de dollars qui avait été accordé à l’Angola pour réformer son économie, s’ouvrir au secteur privé et améliorer sa gouvernance.

Le conseil d’administration du Fonds a aussi approuvé une extension du moratoire du service de la dette du pays jusqu’à fin décembre 2021.

Avec la pandémie de Covid-19, le FMI avait en outre autorisé une augmentation de crédit de 765 millions de dollars afin d’aider les autorités à lutter contre l’épidémie.

« L’Angola se reprend progressivement après le choc du Covid-19 dans un contexte d’augmentation du prix du pétrole, de niveaux d’infection plus faibles et du début d’une campagne de vaccination », indique le FMI en ajoutant que les effets de la pandémie continuent néanmoins « de se faire sentir dans l’économie et la société ».

Les critères de performance ont aussi été modifiés dans le cadre de son programme de trois ans.

Que pensez-vous de cet article?