Des hommes armés tuent 27 personnes dans le centre du Nigeria

Des hommes armés ont attaqué le marché et un terrain de football d’une petite ville du centre du Nigeria. Ils ont tué au moins 27 personnes et fait de nombreux blessés, a annoncé mardi la police locale. « L’attaque a eu lieu dimanche vers 18 heures (19h00 heure belge) alors que les commerçants étaient en train de remballer leurs stands du marché », a déclaré Catherine Anene, la porte-parole de la police de l’Etat de Benue. « Les blessés ont été emmenés à l’hôpital et le nombre de personnes tuées s’élève à 27 », a-t-elle fait savoir.

L’Etat de Benue se situe sur la ceinture fertile au centre du Nigeria, où les affrontements communautaires sont fréquents entre les éleveurs nomades peuls et les agriculteurs locaux pour l’accès aux terres de pâturages et pour l’accès à l’eau.

Le chef de la communauté du district d’Agatu, Suleiman Adoyi, a confirmé l’attaque et a assuré que le calme était revenu. « Les habitants ont quitté leur domicile », a-t-il toutefois souligné.

L’Etat de Benue compte plus de 218.000 déplacés internes, selon un recensement de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), le nombre le plus élevé dans tout le centre et nord-ouest du Nigeria.

« Entre le 31 mai et le 6 juin 2021, des affrontements armés entre éleveurs et agriculteurs ont causé de nouvelles vagues de déplacements de population », indique le dernier rapport de l’OIM, estimant que les violences ont fait plus de 200 morts ces dernières semaines.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec 200 millions d’habitants, est confronté à une insurrection djihadiste dans le nord-est et des groupes criminels dans le nord-ouest. Ceux-ci pillent les villages et mènent des kidnappings de masse, ainsi qu’à des velléités indépendantistes dans le sud-est.

Le président Muhammadu Buhari, ancien général de 78 ans, est fortement décrié pour son inaction et sa gestion du pays, qui s’enfonce de plus en plus dans une très grave crise sécuritaire.

