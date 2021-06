RDC : Le roi Philippe de Belgique reporte son voyage en RDC

Pour a seconde année consécutive, le roi des Belges reporte son voyage en République démocratique du Congo.

Félix Tshisekedi a été reçu en Belgique en septembre 2019 pour sa première grande sortie en Europe. Un voyage officiel qui s’était conclu par une invitation au couple royal belge, invité à se rendre à Kinshasa à l’occasion des festivités pour le 60e anniversaire de l’indépendance du pays.

La dernière visite du roi des Belges dans l’ancienne colonie remonte déjà à 2010 pour le cinquantième anniversaire de l’indépendance du pays. Le roi Albert II et la reine Paola avaient été accueillis en grande pompe par Joseph Kabila, trop heureux de s’afficher avec la famille royale et de nombreux chefs d’Etats africains à quelques mois des élections présidentielle et législatives de 2011.

Une visite qui fut marquée, notamment, par le cadeau offert par le couple présidentiel congolais au couple royal belge : une parure en diamants et pierres précieuses (collier, boucles d’oreille et bracelet) , offerte le dernier soir du voyage. Un cadeau qui avait suscité pas mal de réactions. Le Congo, par la bouche de son ambassadeur en Belgique, avait d’abord démenti qu’un tel cadeau avait été offert, avant de reconnaître qu’il s’agissait d’un cadeau personnel de la femme du président à la reine de Belgique. « D’un point de vue protocolaire, il vaut mieux que ce soit la femme d’un chef de l’Etat qui offre un cadeau aussi personnel à l’épouse d’un autre chef d’Etat », avait expliqué un proche du palais.

A Kinshasa, personne n’a oublié non plus, les efforts colossaux réalisés à la veille de cette visite pour rendre tout son éclat au Boulevard du 30 Juin dans le centre le Gombe, le quartier des affaires de Kinshasa. Plus de Trente millions de dollars pour des travaux terminés in extremis le 30 juin par une cohorte d’ouvriers congolais sous le conduite de contre-maîtres chinois.

La faute au Covid

Le roi Philippe de Belgique aimerait lui aussi pouvoir se rendre en République démocratique du Congo. En 2020, en pleine flambée de la pandémie, toutes les festivités avaient dû être suspendues. Pas le moindre défilé pour cette date symbolique. Un an plus tard, ayant réussi le tour de force de se défaire de la mainmise de Kabila sur le pouvoir législatif, le président Tshisekedi espérait bien pouvoir célébrer la fête de l’indépendance avec éclat. L’invitation avait été relancée au palais royal belge.

Le programme de cette visite était prêt. D’autant qu’il s’agissait de faire d’une pierre deux coups et de célébrer cette fête nationale en ramenant avec faste au pays les restes de la dépouille (une dent) du premier Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba.

Le programme des Activités du 30 JUIN à Kinshasa

Si Félix Tshisekedi est toujours attendu ce 21 juin en Belgique pour « récupérer » les « reliques » de Patrice Lumumba, si une tournée de cette « relique » est toujours prévue en RDC dans les lieux qui ont marqué le parcours du chantre du panafricanisme, le palais belge a annoncé ce mardi que le déplacement du couple royal était reporté vu les « circonstances sanitaires ».

Ce voyage a été reporté « de commun accord » « en raison des circonstances sanitaires tant en RDC qu’en Belgique », a indiqué mardi le Palais royal.

« Le Roi avait l’intention de se rendre à Kinshasa pour participer aux célébrations du 61e anniversaire de l’indépendance de la RDC« , a confirmé mardi le Palais à l’agence Belga. « En raison des circonstances sanitaires tant en RDC qu’en Belgique et des mesures en vigueur concernant les déplacements (en dehors de l’Union européenne), il a été décidé de commun accord de reporter le voyage du Roi » en RDC, a -t-il précisé.

Le roi Philippe et le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont appelé hier (lundi), a ajouté le Palais. L’intention du souverain serait de se rendre en RDC « lorsque les conditions dans les deux pays le permettront« , a poursuivi le Palais.

