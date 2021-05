Un « accord de principe » a été obtenu en Somalie pour organiser « des élections inclusives, crédibles, libres et équitables », a annoncé mardi au Conseil de sécurité de l’Onu le chef de la diplomatie somalienne, Mohamed Abdirizak. « Nous sommes maintenant parvenus à un accord qui conduira la Somalie à des élections inclusives, crédibles, libres et équitables », a-t-il dit lors d’une liaison vidéo avec le Conseil de sécurité, en précisant que « les trois questions clés en suspens pour achever l’accord ont toutes été discutées et ont été agréées en principe ».

Aucune date n'a été évoquée mardi par le chef de la diplomatie de la Somalie. Les dirigeants somaliens ont entamé samedi à Mogadiscio des discussions au sujet des prochaines élections présidentielle et législatives, dont le report avait provoqué une des pires crises politiques de ces dernières années dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Leurs discussions devraient s'achever formellement jeudi.