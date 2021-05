L’Argentin Hector Cuper nommé sélectionneur de la République démocratique du Congo

L’Argentin Hector Cuper a été nommé sélectionneur de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé jeudi auprès le président de la fédération congolaise de football (Fécofa), Constant Omari. Hector Cuper, finalement préféré au Français Rolland Courbis, « a signé un protocole d’accord avec la Fécofa (…). D’ici à la fin du mois, il viendra signer le contrat avec le gouvernement » congolais, a précisé le service de presse de la Fécofa.

Hector Cuper Raul (65 ans) succède au Congolais Christian N’Sengi Biembe à la tête des Léopards. Il aura pour tâche de « qualifier l’équipe de la RDC pour la Coupe du monde 2022 au Qatar », note la Fécofa sur son site internet.

Les Léopards ne participeront pas à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) après leur élimination en mars dernier au Cameroun.

Hector Cuper, ancien joueur et international argentin (3 sélections), a entraîné de nombreux clubs depuis ses débuts en 1993, notamment en Espagne (Majorque, Valence, Betis, Racing Santander) et en Italie (Inter Milan, Parme). Il a également été sélectionneur de l’Égypte qu’il a menée à la finale de la CAN 2017 et qu’il a qualifiée pour le Mondial 2018 en Russie.

