Coronavirus: le variant indien détecté en RDCongo

Cinq cas du variant indien du coronavirus ont été recensés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), où la situation est cependant « sous contrôle », a assuré lundi à l’AFP le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani Mbanda. « Nous avons été informés le 5 mai de cas suspects de Covid à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, précisément dans un immeuble abritant des personnes d’origine indienne », a déclaré M. Mbungani.

Les autorités sanitaires « ont pris le devant », et procédé à des prélèvements auprès de 146 personnes: « 25 cas ont été identifiés positifs, dont 18 de nationalité indienne, et 7 de nationalité congolaise. Parmi ces 25 cas positifs, il y a 5 variants indiens », a expliqué le ministre.

« Il n’y a pas de crainte à avoir, la population doit se rassurer. Toutes les mesures ont été prises, l’immeuble est en isolement, les gens sont en quarantaine depuis le 5 mai, et cette quarantaine devrait terminer le 19 mai », a-t-il ajouté.

« Nous avons dénombré autour de 536 cas contacts. Leur surveillance se fait de manière régulière (…). Nous contrôlons la situation à Kinshasa », a-t-il affirmé.

Ville tentaculaire, l’une des principales mégapoles africaines, Kinshasa compte plus de dix millions d’habitants, pour beaucoup vivant dans la pauvreté et la débrouille au quotidien. Le quartier de la Gombe est le principal quartier résidentiel de la ville, centre du pouvoir et des affaires où sont concentrées la plupart des administrations.

A ce jour, le variant indien du Covid-19 a été identifié dans cinq pays du continent: la RDC, l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Ouganda et le Maroc.

Le variant indien du coronavirus est plus contagieux et semble résister aux vaccins, contribuant à la flambée galopante de l’épidémie en Inde, a mis en garde samedi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Selon les derniers chiffres officiels, les cas de Covid-19 recensés depuis le début de l’épidémie en RDC en mars 2020 s’établissent à 30.349 cas, dont 772 décès.

