RDC : Des écoliers en prison pour avoir manifesté pour la paix à Beni

Soixante-neuf enfants vont passer la nuit du 29 au 30 avril 2021 derrière les barreaux de la prison de Beni

Depuis une semaine, les écoliers et étudiants de la ville de Beni, dans le nord-Kivu, ont organisé des manifestations pacifiques et un sitting devant la mairie de la ville pour tenter de sensibiliser les autorités locales et nationales face à l’insécurité constante dans la région.

Malgré la détermination des enfants, le mouvement semblait ne jamais devoir mobiliser une quelconque attention. Face à cette situation, des mamans se sont mobilisées et ont marché à Beni pour soutenir leurs enfants et appeler, elles aussi, à la paix dans leur ville et région. « Cette mobilisation de femmes a été dispersée par les forces de l’ordre qui n’ont pas hésité à faire usage de balles réelles », explique un témoin de la scène.

Après les mamans, se sont des élèves d’Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Beni, qui ont fait la route pour venir soutenir leurs camarades dans leur quête de paix et de la fin de l’impunité.

Arrivés à Beni, les enfants d’Oicha ont immédiatement ont été arrêtés et acheminés à l’état-major de la police. Certains élèves de Beni sont venus réclamer leur libération et ont été arrêtés à leur tour. Tous ensemble, dont 14 filles, ont été acheminés à la prison des enfants.

Selon Maitre Kambale Musavuli Vahumawa, avocat aux Barreaux de Kwilu et du Nord Kivu, le juge Mirenge en charge du dossier aurait promis de libérer ces enfants dès vendredi matin.

Que pensez-vous de cet article?