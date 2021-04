RDC: bagarre à l’issue de la plénière lundi soir à Kinshasa (vidéos)

Selon les informations recueillies par La Libre Belgique, une bagarre est survenue lundi soir, à l’issue de la séance plénière à l’Assemblée nationale lors de laquelle les députés ont voté en faveur du gouvernement Sama Lukonde.

Il semblerait que des militants de plusieurs partis soient venus soutenir « leurs » ministres dans le gouvernement nouvellement formé. Le soir, ils auraient réclamé leurs « frais de transport », ce qui aurait provoqué du grabuge (voir première video).

Le journal kinois Tsieleka rapportait pour sa part, lundi, les propos d’un des « 357 » députés de l’Union sacrée (coalition de facto regroupée autour du chef de l’Etat et composée majoritairement de transfuges kabilistes) invités samedi soir par le président Félix Tshisekedi afin de les convaincre de voter l’investiture du gouvernement Sama Lukonde. Souhaitant garder l’anonymat, ce député a indiqué que chacun d’entre eux avaient reçu 1000 dollars pour les « frais de carburant » occasionnés par leur assistance au grand dîner donné pour l’occasion par le chef de l’Etat. Ce qui fait quand même 357.000 dollars.

Ce repas fut suivi d’une soirée dansante au cours de laquelle le président de l’Assemblée, le transfuge kabiliste Christophe Mboso, n’a pas hésité à monter sur la scène pour se déhancher (voir seconde vidéo).

Le même député a indiqué à nos confrères de Tsieleka qu’en décembre dernier, les députés avaient touché 4000 dollars pour signer la pétition de destitution de la présidente kabiliste de l’Assemblée, Jeanine Mabunda, et déserter le camp kabiliste au profit du camp tshisekediste, ce qui avait privé Joseph Kabila de sa majorité. Celle-ci, rappelons-le, était le fruit d’un accord entre les deux Présidents et non le résultat des élections de 2018, dont le détail n’a jamais été publié.

Que pensez-vous de cet article?