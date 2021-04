Le débordement du lac Tanganyika affecte le Burundi, le Congo et la Tanzanie

Par Marie-France Cros.

La montée des eaux du lac Tanganyika se poursuit, occasionnant des dégâts à Bujumbura, mais aussi en province de Rumonge, au Burundi; à Kigoma, en Tanzanie; et à Uvira, en RDCongo, et sur la route Uvira-Kalemie.

Au Burundi, où la situation semble la plus grave, le niveau du lac a déjà augmenté de deux mètres en deux ans; en janvier dernier, on en était encore à une mètre de plus que le niveau normal. Cela met sous eau de nombreux bâtiments et routes, et tout le quartier de Gatumba, inondé depuis un an, dont les 25.000 habitants ont dû être déplacés. La grande crue de 1963-64 avait enregistré une hausse de trois mètres.

La situation s’aggrave encore. Ainsi, la route qui relie la province de Rumonge à Bujumbura, capitale économique du pays, est désormais impraticable à cause des éboulements de terrain provoqués par la montée des eaux (voir photo).

