La BEI a investi un montant record de 5 milliards d’euros en Afrique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a investi en 2020 un montant record de 5 milliards d’euros dans des crédits destinés à l’Afrique. Il s’agit notamment de prêts pour l’agriculture, l’énergie verte, le climat et les soins de santé. Le développement durable en Afrique, en particulier, est une priorité importante pour la BEI, c’est pourquoi la banque organise ce vendredi le Forum UE-Afrique Green Investment Forum à Lisbonne. La réunion, ouverte par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, fait partie d’une série de dialogues où des milliers d’experts partagent leurs connaissances.

Le montant dédié à l’Afrique a été le plus importante en 55 ans d’existence de la banque. Les investissements ont été en grande partie consacrés aux soins de santé et à l’accès aux vaccins via le mécanisme COVAX de l’OMS. Les prêts ont aussi permis d’aider les entreprises africaines touchées par la crise du coronavirus.

L’argent a également été consacré à l’amélioration de l’agriculture, à l’accès à l’énergie verte, à l’électricité rurale, au logement abordable, à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration des opportunités pour les femmes.

