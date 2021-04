Coronavirus: la RDC lance sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec AstraZeneca

La République démocratique du Congo a lancé lundi sa campagne de vaccination à Kinshasa lors d’une cérémonie officielle largement destinée à dissiper les doutes et méfiances autour du vaccin AstraZeneca, avec des officiels congolais et des diplomates, ont constaté des journalistes de l’AFP. « Il y a plus d’avantages que d’inconvénients à se faire vacciner », a déclaré le ministre de la Santé Eteni Longondo, parmi les premiers à recevoir une injection à la Faculté de médecine de l’Université de Kinshasa.

Le ministre a été suivi par l’ambassadeur de l’Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaigner, et le coordonnateur des affaires humanitaires des Nations unies en RDC, David McLachlan-Karr. « C’est un geste volontaire important. Un geste de solidarité vis-à-vis des autres », a déclaré à l’AFP M. Châtaigner, parlant d’un « vaccin efficace ». La méfiance envers le vaccin est répandue en RDC. De nombreuses théories du complot sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux. Dans le cas d’AstraZeneca comme de Johnson & Johnson, des soupçons sont nés dans plusieurs pays occidentaux après des cas de thromboses (formation de caillots sanguins) chez quelques personnes vaccinées. La RDC avait d’ailleurs reporté « par précaution » le lancement de sa campagne de vaccination initialement prévue le 15 mars. Ce report avait été décidé après la suspension par d’autre pays de l’utilisation du vaccin AstraZeneca. Après étude, l’équipe d’experts congolais « a rassuré que le vaccin AstraZeneca déjà disponible en RDC ne présente aucun inconvénient sur la population », selon le ministre de l’Intérieur Gilbert Kankonde. « La vaccination sera volontaire et la priorité sera accordée au personnel soignant, aux personnes vulnérables souffrant des maladies chroniques et à toutes les personnes exposées à un flux important dans l’exercice de leur travail », avait-il indiqué mercredi. La RDC -plus de 80 millions d’habitants- a reçu 1,7 million de doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du dispositif Covax, qui vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays. La RDC a officiellement enregistré 28.956 cas de Covid-19, dont 745 décès depuis le début de l’épidémie, d’après le dernier bilan publié dimanche. Que pensez-vous de cet article? +1 0