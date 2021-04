L’Afrique est « dans une impasse » pour son approvisionnement en vaccins contre le Covid-19, qui pourrait affecter les campagnes de vaccination dans certains pays, a déclaré jeudi le directeur pour l’Afrique des Centres de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

De nombreux pays africains dépendent des livraisons de vaccins AstraZeneca produits en Inde, notamment par le Serum Institute of India, et distribués dans le cadre du programme Covax qui vise à fournir un accès équitable en particulier aux pays les plus pauvres. Mais l’Inde a annoncé fin mars qu’elle allait retarder ses exportations pour lutter contre une nouvelle vague de contaminations. « Nous sommes dans une impasse en tant que continent », a déclaré jeudi le Dr John Nkengasong lors d’une conférence de presse. « L’accès aux vaccins a été limité pour nous en tant que continent et cela affecte la manière dont nous déployons notre programme de vaccination », a-t-il ajouté. Lundi, les 55 États membres de l’Union africaine (UA), dont dépend l’Africa CDC, avaient acquis 34,6 millions de doses de vaccin et en avaient administré 13,9 millions, a détaillé M. Nkengasong. Sur ces plus de 13 millions de doses, 12 millions sont du vaccin AstraZeneca, a précisé jeudi dans un communiqué l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les contaminations sont en accélération dans 15 pays africains, tandis que 45 vaccinent déjà, a indiqué le Dr Richard Mihigo lors d’une conférence de presse virtuelle du bureau Afrique de l’OMS. « Nous avons aujourd’hui un outil très puissant : le vaccin, cela nous permettra des sauver des vies (…) et de rouvrir nos économies », a affirmé le Dr Mihigo, coordonnateur du programme des maladies évitables par la vaccination pour l’OMS Afrique. Les autorités de santé continentales espèrent vacciner au moins 20% des plus d’un milliard d’habitants d’ici la fin de l’année.

Que pensez-vous de cet article?