Affaire Paul Rusesabagina: le procès pour terrorisme de Paul Rusesabagina a débuté

Le procès pour terrorisme de Paul Rusesabagina, opposant au régime du président rwandais Paul Kagame et héros controversé lors du génocide, a débuté mercredi matin à Kigali. De nationalité belge, Paul Rusesabagina est inculpé de terrorisme, meurtre et financement de rébellion et risque 25 ans de prison s’il est déclaré coupable.

L'homme de 66 ans, qui ne vit plus au Rwanda depuis des années, affirme avoir été illégalement arrêté et kidnappé le 27 août dernier. Il a avoué en septembre être impliqué dans des groupes anti-gouvernements, mais a déclaré n'avoir jamais soutenu quelque forme de violences.