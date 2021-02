Coronavirus: le Rwanda premier pays à entamer la vaccination en Afrique de l’Est

Le Rwanda a commencé à vacciner des groupes à hauts risques d’infection au Covid-19, tels que les travailleurs médicaux de première ligne, avec des doses limitées de vaccins, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Il est le premier pays à entamer la vaccination en Afrique de l’Est. Les vaccinations ont commencé avec « des vaccins approuvés par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), acquis via des partenariats internationaux, en quantité limitée », a indiqué dimanche le ministère dans un communiqué. « Cette phase initiale sera suivie d’un déploiement plus large, avec des approvisionnements attendus » du dispositif onusien Covax, destiné à aider les pays les plus défavorisés, et de celui de l’Union africaine (UA).

Une source au sein du ministère rwandais de la Santé a indiqué sous le couvert de l'anonymat que la phase de vaccination avait commencé jeudi. Une autre source du ministère, ayant également requis l'anonymat, a indiqué que le gouvernement avait initialement acquis 1.000 doses du vaccin du laboratoire américain Moderna. « Ensuite, le gouvernement espère obtenir 128.000 doses puis une autre lot d'ici la fin février », a expliqué cette source. « Après cela, le gouvernement négociera des doses supplémentaires à court terme ». Pays de 12 millions d'habitants, le Rwanda a recensé un peu plus de 17.000 cas et 236 morts, après avoir mis en place les mesures parmi les plus strictes d'Afrique contre le Covid-19.