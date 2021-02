RDCongo: Yuma recevra 20.000 dollars pour avoir vu son élection contestée

Le tribunal de grande instance de la Gombe (Kinshasa), saisi par Albert Yuma, a annulé mardi l’élection de Dieudonné Kasembo Nyembo à la tête de la Fédération des entreprises du Congo et confirmé celle d’Albert Yuma à ce poste, rapporte le site Mining and Business. Le défendeur doit en outre payer l’équivalent de 20.000 dollars en francs congolais à Albert Yuma au titre de dommages et intérêts.

Le 31 décembre dernier, le Tribunal de grande instance avait ordonné la suspension de l’élection de Dieudonné Kasembo Nyembo. https://afrique.lalibre.be/57079/rdcongo-fec-kasembo-nyembo-suspendu-yuma-retabli/ Que pensez-vous de cet article? 0 -4