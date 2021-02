RDCongo: union africaine: l’inauguration en fanfare n’a pas eu lieu

Par Marie-France Cros.

Certains Congolais ne cachaient pas leur déception, lundi, quant à l’inauguration de « l’année de la RDC » à la présidence de l’Union africaine, le week-end dernier à Addis Abeba. Ceux qui l’espéraient grandiose avaient compté sans le Covid-19, qui a obligé à réduire la voilure.

Si les Congolais n’ont pas débarqué à « 500 » ni à « 650 » à Addis Abeba comme s’étaient plu à l’inventer des adversaires du président Félix Tshisekedi – dont les fausses informations ont abondamment circulé sur les réseaux sociaux congolais – ils étaient tout de même arrivés à bord d’au moins deux avions et formaient une délégation de plus de 100 personnes.

Sur place, cependant, Félix Tshisekedi s’est retrouvé le seul chef d’Etat présent dans les locaux de l’Union africaine, avec des membres de la Commission africaine dirigée par le Tchadien Moussa Faki, réélu à ce poste dimanche, et quelques fonctionnaires de l’organisation panafricaine.

Les autres chefs d’Etat ont participé au sommet par visio-conférence, Covid-19 oblige, y compris le président sortant de l’Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, dont le pays est extrêmement affecté par le coronavirus et a donné naissance à un variant particulièrement contagieux et difficile à combattre puisqu’il ne serait que rarement vaincu par le vaccin AstroZeneca. Toutefois, la présence à Brazzaville, le vendredi 5 février, des présidents Mahamadou Issoufou (Niger), Macky Sall (Sénégal) et Umaru Sissoco Embalò (Guinée-Bissau) pour l’inauguration de l’Université Sassou Nguesso, alors qu’ils étaient absents d’Addis, a été comprise par certains comme une prise de distance vis-à-vis de Félix Tshisekedi.

Selon les informations de La Libre Afrique.be, il y avait eu plusieurs visio-conférences avant le sommet pour que tout se fasse à distance, mais le président Tshisekedi « voulait absolument être sur place avec sa délégation ».

