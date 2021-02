RDC: deux policiers admettent avoir participé à l’assassinat de Floribert Chebeya

Deux policiers congolais ont reconnu avoir participé à différents degrés à l’assassinat du défenseur des droits de l’homme Floribert Chebeya Bahizire et de son chauffeur à Kinshasa en juin 2010, a rapporté lundi Radio France Internationale (RFI) sur la base de leur témoignage recueilli en exil. Ces deux policiers, l’adjudant Hergil Ilunga wa Ilunga et le brigadier-chef Alain Kayeye Longwa, affectés au bataillon Simba de la Police nationale congolaise (PNC), faisaient partie des exécutants du double meurtre, le 1er juin 2010, de M. Chebeya, le président de l’ONG La Voix des sans-voix (VSV), et de son chauffeur, Fidèle Bazana Ebadi.

Exfiltrés après leur forfait, puis maintenus en poste sous bonne garde au Katanga pendant dix ans pour les empêcher de témoigner, les deux militaires ont fui la République démocratique du Congo (RDC) en août dernier pour se réfugier dans un pays d’Afrique de l’Est. Hergile Ilunga et Alain Longwa demandent la protection de la communauté internationale, et se disent prêts « à tout raconter » devant la justice. Ils réclament aussi l’arrestation du général John Numbi Tambo Banza, un proche de l’ancien président congolais Joseph Kabila Kabange et qui occupait la fonction d’inspecteur général de la PNC à l’époque des faits, et la sécurité pour leurs familles. Cinq policiers – dont trois en fuite, parmi lesquels le major Paul Mwilambwe, qui vit en Belgique – avaient été condamnés à l’issue d’un procès devant la justice militaire en 2011 et trois avaient été acquittés. Le général Numbi avait été entendu comme témoin. Que pensez-vous de cet article? +1 0