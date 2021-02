Côte d’Ivoire: 9,1 tonnes d’or produites dans la principale mine en 2020, un « record »

La production dans la mine de Tongon, propriété du groupe aurifère canadien Barrick Gold en Côte d’Ivoire, a atteint plus de neuf tonnes en 2020, un « record » sur ses dix années d’exploitation, a annoncé vendredi le PDG de cette mine du nord du pays, le Sud-africain Dennis Mark Bristow.

Ce chiffre de 9,1 tonnes, représentant plus de 30% de la production nationale, est en augmentation de près de 5% par rapport à 2019. La production avait alors atteint 8,7 tonnes.

« Ce record a été possible grâce à la maintenance de l’outil de production et à la teneur du minerai », a expliqué à la presse le dirigeant de Barrick Gold, géant mondial de l’or qui exploite depuis 2010 la mine de Tongon, fleuron de l’industrie minière en Côte d’Ivoire. En 2020, elle avait versé 150 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires.

« Tongon est une mine très spéciale, qui représente 5% de la production totale du groupe Barrick et renferme un gisement initial évalué à 90 tonnes d’or », a souligné son PDG.

La contribution de l’activité minière à l’économie ivoirienne a augmenté de plus de 10% en 2020, atteignant 850 milliards de FCFA, (1,3 milliard d’euros), selon le Groupement Professionnel des Miniers de Côte d’Ivoire (GPMCI).

La production d’or de la Côte d’Ivoire, en hausse, a atteint en 2019 32,5 tonnes contre 24,4 tonnes en 2018. Les chiffres pour 2020 ne sont pas encore disponibles.

L’or ivoirien est exploité dans neuf mines – deux autres sont en construction – par deux compagnies canadiennes, Barrick Gold et Endeavour mining, et deux australiennes, Afrique Gold et Perseus Mining.

Il y a également en Côte d’Ivoire du diamant, du fer, du nickel, du manganèse, de la bauxite et du cuivre.

Le secteur minier, qui contribue pour 5% du produit intérieur brut (PIB) de la Côte d’Ivoire, est appelé à se développer fortement à moyen terme grâce à l’ouverture de nouvelles mines.

L’Afrique de l’Ouest est une région très aurifère, trois de ses pays (Ghana, Mali, Burkina Faso) étant parmi les cinq premiers producteurs d’or en Afrique.

