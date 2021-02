Championnat d’Afrique des Nations: le Maroc en finale contre le Mali pour la passe de deux

Tenant du titre, le Maroc affrontera le Mali en finale de la 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) dimanche à Yaoundé. Mercredi au stade de Limbe, les Marocains se sont imposés 4-0 contre le Cameroun, pays hôte, et tenteront d’être les premiers à conserver leur couronne dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans un club de leur pays.

Successivement premier de son groupe et vainqueur 3-1 de la Zambie en quarts de finale, le Maroc devait écarter le pays hôte pour se hisser en finale.

Un doublé de Soufiane Rahimi (Raja Casablanca) ainsi que des buts signés Soufiane Bouftini (Agadir) et Mohammed Bemammer (Tanger) ont permis aux Lions de l’Atlas de se qualifier assez aisément.

En début de soirée, le Mali s’est qualifié grâce à une victoire aux tirs au but contre la Guinée (0-0, 5-4 t.a.b.) au Stade de Japoma à Douala. Comme en quarts de finale contre le Congo, les Aigles ont dû avoir recours à la séance de tirs au but pour valider leur ticket. Malgré la montée au jeu d’un autre gardien juste avant la séance de tirs au but, la Guinée s’est inclinée après l’échec de Morlaye Sylla.

Le Maroc, qui avait battu le Nigeria en finale de l’édition 2018, pourrait remporter un 2e titre et ainsi rejoindre la République démocratique du Congo, deux sacres au compteur (2009, 2016).

