Maroc: le chômage bondit à 11,9% à cause du Covid-19 et de la sécheresse

Le taux de chômage au Maroc a bondi à 11,9% en 2020, contre 9,2% l’année précédente, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et de la sécheresse, et les jeunes sont les plus touchés, a annoncé mercredi le Haut commissariat au plan.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 29% entre 2019 et 2020 pour atteindre 1.429.000, une hausse « exclusivement attribuable » à des suppressions d’emploi, notamment dans le secteur agricole et la pêche. Dans le même temps le taux d’activité a baissé d’un point à 44,8% en 2020, selon la même source. Les jeunes de 15 à 24 ans sont frappés de plein fouet avec un taux de chômage de 31,2%, soit une hausse de 6,2 points. Ce taux s’est accru de 2,9 points pour les hommes (10,7%) et de 2,7 points pour les femmes (16,2%). L’économie marocaine, lourdement affectée par la crise sanitaire, s’est contractée de 6,3% en 2020, selon la Banque centrale marocaine. Elle mise sur un rebond du Produit intérieur brut en 2021, tablant sur une croissance de 4,7%, même si les perspectives « restent entourées d’un niveau exceptionnellement élevé d’incertitudes liées notamment à l’évolution de la pandémie ». Le pays vit en état d’urgence sanitaire depuis mi-mars, ses frontières sont fermées et un couvre-feu s’est ajouté fin décembre à différentes mesures restrictives ponctuelles destinées à juguler la propagation du virus. Parallèlement, la campagne nationale de vaccination lancée fin janvier a déjà permis d’immuniser plus de 250.000 personnes, selon le ministère de la Santé. L’objectif affiché est de vacciner environ 25 des 35 millions d’habitants en trois mois. Le pays avait recensé mardi 472.273 cas de contamination, dont 5.846 décès. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.