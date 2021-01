Coronavirus: le roi du Maroc donne le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination

Le roi Mohammed VI a été vacciné jeudi contre le coronavirus, donnant ainsi le coup d’envoi à la campagne nationale de vaccination au Maroc, a annoncé un communiqué du palais royal. Le souverain marocain a été vacciné au palais royal à Fès. Une photographie officielle accompagnant le communiqué montre le souverain âgé de 57 ans, le visage protégé par un masque sanitaire, en train recevoir l’injection en levant la manche de son T-shirt noir.

La campagne de vaccination « se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus » – soit environ 25 millions de personnes-, indique le communiqué.

La campagne « sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (…) dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale », selon le texte.

Le Maroc, pays de 35 millions d’habitants où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur depuis la mi-mars, a enregistré plus de 469.000 cas de contamination, dont 8.224 décès, selon le dernier bilan officiel.

La crise sanitaire a eu un impact désastreux sur l’économie du pays, où un couvre-feu a été réinstauré depuis le 23 décembre.

La pandémie touche avant tout les villes à forte densité urbaine, comme la capitale économique Casablanca (ouest) et la ville populaire de Salé, accolée à Rabat.

Les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans.

Le royaume, qui avait indiqué fin décembre avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britannique AstraZeneca et chinois Sinopharm, a reçu récemment les premières livraisons. Le palais royal n’a pas précisé quel vaccin avait été administré au roi.

