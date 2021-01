RDCongo: Ngoy Mulunda condamné à l’issue d’un procès irrégulier (vidéo)

Par Marie-France Cros.

Daniel Ngoy Mulunda, ex-président de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) proche de Joseph Kabila, a été condamné mercredi soir à trois ans de prison à Lubumbashi, à l’issue d’un procès irrégulier. Ce déni de droit survient alors que Human Rights Watch a publié jeudi un communiqué constatant des violations croissantes des droits de l’Homme sous le président Félix Tshisekedi.

Daniel Ngoy Mulunda, qui est aussi pasteur de la « Nouvelle Eglise Méthodiste », avait prononcé dans son temple de Lubumbashi, le 16 janvier dernier, un « prêche » aux allures de discours politique. Il y avait notamment affirmé que le Katanga ferait sécession du reste du Congo si « ils » – Kinshasa, où le président Félix Tshisekedi et les siens tiennent désormais le haut du pavé – continuaient à manquer de respect au « Président honoraire », Joseph Kabila. On sait que le chef de l’Etat a rompu en décembre dernier son alliance avec son prédecesseur, alliance qui avait permis au premier d’accéder au fauteuil présidentiel sans publication détaillée des résultats électoraux et au second de contrôler le pouvoir législatif.

Saccage et tromperie

Deux jours plus tard, le pasteur était arrêté brutalement et deux de ses propriétés saccagées. Le lendemain, mardi 19, alors que ses avocats attendaient à la prison de la Kasapa (Lubumbashi), où il est détenu, l’ouverture de son procès « en flagrance », ils avaient été prévenus que l’audience n’aurait pas lieu ce jour-là et étaient repartis. Le procès s’était ouvert quelques heures plus tard, en catimini selon la défense: le mercredi, à l’ouverture de l’audience, ils s’étaient rendus compte que le procès se poursuivait au lieu de commencer. Leur appel sur ce point de procédure n’a pas été pris en compte par le tribunal et les avocats s’étaient retirés pour protester contre ce qu’ils dénoncent comme un procès irrégulier.

Ce mercredi soir, le tribunal a prononcé une peine de trois ans de prison contre Daniel Ngoy Mulunda pour « atteinte à la sécurité de l’Etat, incitation à la haine tribale et propagation de faux bruits ». Selon la défense, la sentence a été prononcée de nuit et en l’absence de l’accusé et de ses avocats, en totale contravention avec les règles internationalement admises. La presse n’a pas non plus été admise, alors que l’audience doit être publique.

Le comité des avocats de la défense a annoncé avoir « saisi le bâtonnier » et fait appel aux institutions judiciaires contre ce « déni de justice ». Un recours en cassation va être déposé.

« La répression s’intensifie »

Ce déni de justice survient alors que l’organisation internationale de défense des droits de l’Homme Human Rights Watch (HRW) publie ce jeudi un rapport alertant sur le fait que « la répression s’intensifie » au Congo. « Malgré quelques mesures initiales visant des avancées en matière de droits humains, les autorités ont menacé, arrêté arbitrairement, détenu et poursuivi des dizaines de journalistes, d’activistes et d’autres personnes jugées critiques à l’égard du gouvernement » sous Félix Tshisekedi. « Deux ans plus tard, les engagements de Félix Tshisekedi à respecter les droits humains commencent à sonner creux« , juge HRW.

L’organisation s’est entretenue avec 83 personnes par téléphone entre janvier 2020 et janvier 2021, dont des victimes d’abus, des avocats, des activistes et des journalistes. Les chercheurs ont recensé au moins 109 cas d’arrestations arbitraires et de harcèlement au cours de l’année passée. Bon nombre de victimes sont journalistes, qui ont subi des intimidations, des menaces et parfois des passages à tabac. Des agents de l’Agence nationale de renseignements (ANR) sont impliqués dans au moins 16 cas.

