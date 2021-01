RDC : La motion de censure votée contre le Premier ministre

Sans surprise, la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga ilukamba et son gouvernement a été votée à une très marge majorité ce mercredi 26 janvier 2021.

Prévu initialement mardi mais reporté parce que le Premier ministre était en déplacement dans le Haut-Katanga, le vote en séance plénière de l’Assemblée nationale a bien eu lieu ce mercredi. Mais toujours pas de Premier ministre, pourtant rentré à Kinshasa. Le chef du gouvernement a refusé de se plier à l’invitation du Bureau d’âge, estimant que celui-ci n’avait pas la compétence pour faire voter cette motion.

Mais les députés, eux, étaient bien présents. Du moins ceux qui voulaient faire tomber le gouvernement. Les élus du FCC, fidèles à Kabila ont boycotté la séance.

Sur 382 députés présents à la plénière, 377 ont pris part au vote de la motion de censure et 367 ont voté en faveur de ce texte. Deux députés se sont abstenus, sept ont voté contre et un a rendu un vote nul.

Et maintenant ? Selon le président ad intérim de l’Assemblée nationale, le Premier ministre a 24 heures pour déposer sa démission entre les mains du président de la République.

A voir si le « Vieux », comme le surnomment certains membres de son gouvernement acceptera de se plier à cette décision qu’il vit comme une injustice « dictée par un jeu politique et non par un manque de résultat », explique un autre ministre qui ajoute : « Mais de toutes façons la décision est irréversible, les dés étaient pipés. Il ne sera plus le Premier ministre. Va-t-il aller à l’affrontement avec le président, ce n’est pas dans son tempérament par contre, il fera tout pour que tout le monde comprenne bien qu’il s’agit d’une procédure illégale. La lettre qu’il a envoyé ce mercredi au parlement en dit long sur son état d’esprit et sur le fait que le président de la République ne peut pas s’exonérer des éventuels échecs du gouvernement. »

