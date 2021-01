La République démocratique du Congo (RDC) et la Belgique ont signé en fin de semaine un autre mémorandum d’accord en vertu duquel la coopération belge soutiendra un projet d’insertion professionnelle des jeunes en RDC, par le biais d’une structure dénommée « Kin Emploi », a rapporté l’agence congolaise de presse (ACP), reçue lundi à Bruxelles. La cérémonie de signature de ce projet « Kin Emploi » entre la RDC et la Belgique a eu lieu vendredi à Kinshasa. Elle a rassemblé le ministre congolais de la Coopération internationale, Intégration régionale et Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, et l’ambassadeur de la Belgique en RDC, Jo Indekeu.

Doté d’un budget de 12 millions de dollars pour une durée de quatre ans, ce projet de coopération entre la RDC et la Belgique permettra d’encadrer et d’insérer sur le marché de l’emploi quelque 5.000 jeunes dont 50% des femmes. La signature de cette convention avait été annoncée mercredi par une diplomate belge de haut rang, la directrice générale pour les affaires bilatérales au ministère belge des Affaires étrangères, Annick Van Calster, en visite à Kinshasa pour faire le point sur la coopération entre les deux pays, renouée depuis 2019 après une profonde crise diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles Que pensez-vous de cet article? +5 0