RDC : Tshisekedi, deux ans de pouvoir et de crises

Ce dimanche 24 janvier, Félix Tshisekedi pourra fêter ses deux ans à la présidence de la République démocratique du Congo. Deux ans sans qu’on obtienne jamais les résultats définitifs des scrutins présidentiel et législatifs du 30 décembre 2018. Deux ans mis à profit par le président pour installer son pouvoir et affaiblir ses alliés ou ceux qui l’ont porté au pouvoir par tous les moyens, fussent-ils illégaux.

Le 5 avril 2019, un peu plus de deux mois après son installation au pouvoir, lors de son premier déplacement officiel aux États-Unis, Félix Tshisekedi annonce lors d’une conférence au Council on Foreign Relations, à Washington : “Je le dis sans peur. Je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place.”

S’il ne parvient pas à s’imposer dans la légalité, le président doit donc trouver une autre voie. Ce sera celle de l’interprétation ou du viol systématique des lois et de la Constitution. L’opposition ferme les yeux, trop heureuse de voir Kabila perdre de sa superbe et la communauté internationale en fait autant, elle qui avait été trop longtemps grugée par ce président resté 17 ans au pouvoir.

Le 6 décembre, après plus de deux semaines de consultations avec les principaux acteurs politiques (à l’exception des kabilistes) et de la société civile, le Président annonce la fin de l’attelage entre sa plateforme et celle de Kabila. Il annonce aussi la désignation d’un informateur chargé de trouver une nouvelle majorité en se référant – frauduleusement, une fois encore, – à un article de la Constitution (art 78). Dans un discours à la nation, il charge son ancien partenaire de tous les maux et égraine les pistes d’amélioration identifiées avec ses interlocuteurs pour sortir le pays du marasme et faire de la RDC une nation enfin prospère. Il promet ainsi notamment de lutter contre la corruption, de rétablir l’état de droit, de ramener la paix, de combattre toute forme de tribalisme…

Le lendemain de ce discours, ses partisans saccagent l’Assemblée nationale où les deux anciens alliés se livrent une lutte sans merci. Ces exactions sont filmées et largement partagées sur les réseaux sociaux. Loin de la saine réaction indignée et des condamnations unanimes qui ont suivi l’attaque du Capitole par les supporters de Donald Trump aux États-Unis, cette atteinte au cœur de la démocratie congolaise ne suscitera aucun commentaire. Les juristes, les légalistes qui oseront la critique ne seront pas entendus. Une fois de plus, le parti du Président peut constater qu’il dispose d’une large marge de manœuvre.

Dans la foulée, le 10 décembre, il parvient à renverser le bureau de l’Assemblée nationale. Jeanine Mabunda, proche de Kabila parachutée à ce perchoir, est destituée par 281 voix sur les 500 que compte l’Assemblée nationale. Le choc est rude pour l’ancien président qui espérait encore tenir les rênes de sa plateforme politique. Ce vote signifie qu’une bonne centaine d’élus qu’il a installés dans l’hémicycle l’ont trahi. Il signifie aussi que Jeanine Mabunda, femme intelligente mais hautaine, a payé le prix de sa proximité avec Kabila et de sa non-intégration au sein de sa famille politique.

L’opposition, emmenée par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, elle, ne s’est pas fait prier pour faire chuter un premier pan de la Kabilie qui leur a volé la victoire à la présidentielle près de deux ans plus tôt.