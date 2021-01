Coronavirus: le Maroc prolonge le couvre-feu pour deux semaines

Le gouvernement marocain a décidé mardi de prolonger jusqu’au 2 février le couvre-feu instauré depuis un mois pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus et de l’apparition de nouvelles souches du virus, selon un communiqué de l’exécutif. Ce couvre-feu en vigueur de 21h00 à 06h00 dans tout le pays est renforcé par l’interdiction des fêtes, des rassemblements et la fermeture des restaurants et commerces à 20h00.

Le ministère de la Santé a annoncé lundi que la première contamination par le variant britannique du virus avait été détectée chez un passager marocain arrivé d'Irlande dans le port de Tanger-Med à bord d'un bateau en provenance de Marseille. A la suspension des liaisons avec la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud et le Danemark, s'est ajoutée cette semaine une interdiction des vols et des passagers en provenance d'Australie, du Brésil, d'Irlande et de Nouvelle-Zélande, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Maroc, pays de 35 millions d'habitants où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré mi-mars, comptabilise au total plus de 460.000 cas de contamination, dont 7.977 décès, selon le dernier bilan officiel. Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a fait état mardi d' »une amélioration relative » de la situation épidémiologique tout en appelant à rester « vigilants », lors d'une intervention devant le Parlement. « Il est tout à fait normal que la population s'interroge sur la date de lancement de la campagne de vaccination », annoncée depuis plusieurs semaines, a dit le Premier ministre en réponse aux critiques. « Nous sommes prêts (…) nous allons attendre car il y a une demande mondiale accrue sur les vaccins », a-t-il ajouté tout en soulignant que les producteurs n'arrivaient à pas « suivre la cadence ». Les médias locaux parlent d'un « fiasco » en pointant un déficit de communication sur cette campagne destinée à vacciner 25 millions d'adultes. Les autorités ont annoncé fin décembre avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britannique AstraZeneca/Oxford et chinois Sinopharm. Une autorisation temporaire d'urgence a été délivrée début janvier au vaccin britannique.