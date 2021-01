Des activités à l’AfricaMuseum pour le 60e anniversaire de la mort de Patrice Lumumba

L’AfricaMuseum (anciennement Musée royal d’Afrique centrale, MRAC) à Tervuren organise plusieurs activités ce week-end à l’occasion du 60e anniversaire de l’assassinat de l’éphémère premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1961, a-t-il annoncé vendredi. Le musée présentera notamment une mini-exposition dédiée à M. Lumumba dans sa salle réservée à l’histoire coloniale et à l’indépendance de l’ex-Congo belge, avec présence d’un guide pour donner des explications tant samedi que dimanche de 13h00 à 16h00.

Il diffusera également les discours prononcés lors de l’indépendance, le 30 juin 1960, par le Premier ministre congolais, le président Joseph Kasa-Vubu et le roi Baudouin.

Ce jour-là, M. Lumumba avait prononcé – alors que ce n’était pas prévu – un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885, date à laquelle le roi Léopold II commença à exercer une souveraineté de fait jusqu’en 1908. Au lieu de s’adresser au roi Baudouin présent à la cérémonie, il avait entamé son allocution par une salutation « aux Congolais et Congolaises, aux combattants de l’indépendance… » Son discours proclamait que l’indépendance marquait la fin de l’exploitation et de la discrimination, le début d’une ère nouvelle de paix, de justice sociale et de libertés. Il avait également dénoncé « les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres ».

