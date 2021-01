Une Guinéenne nouvelle émissaire de l’ONU en RDC

Une Guinéenne, Bintou Keita, a été nommée émissaire de l’ONU en République démocratique du Congo, pour gérer l’une des plus importantes et difficiles opérations de Casques bleus menées par l’Organisation dans le monde, ont annoncé jeudi les Nations unies. Née en 1958, Bintou Keita était jusqu’à présent sous-secrétaire générale de l’ONU pour l’Afrique, après avoir été adjointe aux Opérations de maintien de la paix (2017). Elle a rejoint les Nations unies en 1989 et a notamment occupé des fonctions au Darfour (2015) et au Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).

Elle succédera en février à l'Algérienne Leila Zerrougui qui aura fait trois ans de mission en RDCongo. Selon des diplomates, la fonction d'émissaire dans ce pays est particulièrement exigeante et fatigante. La Mission de paix Monusco compte environ 15.000 Casques bleus, avec un budget annuel atteignant plus d'un milliard de dollars. Son mandat a été renouvelé en décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU pour un an avec une amorce prudente de désengagement étalé sur plusieurs années, sans échéance de fin établie.