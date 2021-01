La diplomatie pour les nuls: Tshisekedi, nouveau chef des « ventriotes »

Commentaire par Marie-France Cros.

Le passage, avec armes et bagages, du porte-voix des kabilistes, Lambert Mende, à l’Union sacrée de Félix Tshisekedi, apparaît à certains comme le dernier clou du cercueil de Joseph Kabila, abandonné par les « siens » depuis le renversement du bureau de l’Assemblée nationale dirigé par Jeanine Mabunda, il y a un mois. Comme des poules suivant la personne qui leur jette des grains de maïs, et non leur maîtresse, la majorité kabiliste, depuis quelques semaines, fait, en effet, des pieds et des mains pour avoir une place dans le poulailler du président Félix Tshisekedi.