RDCongo: Lambert Mende et son parti adhèrent à l’Union sacrée

Dans une déclaration politique mercredi, Lambert Mende et les partis politiques membres du regroupement Convention des Congolais unis (CCU) et alliés, ont annoncé officiellement leur adhésion à l’Union sacrée pour la Nation, lancée par le président Félix Tshisekedi.

La CCU et alliés affirment vouloir ainsi contribuer à mettre fin à la crise politico-institutionnelle au Congo et rétablir la cohésion nationale pour permettre au pays et à ses institutions de prendre en charge les priorités du développement et de faire face à l’instabilité et à l’insécurité à l’est de la RDC. Lambert Mende et ses alliés se disent prêt à prendre part activement à l’élaboration d’un programme de gouvernement dédié à l’enracinement d’un Etat de droit.

Dans une interview à Jeune Afrique, Lambert Mende a accusé Joseph Kabila d’être responsable de la débâcle du FCC (Front commun pour le Congo) pour s’être installé dans « une trop forte distanciation » avec sa plateforme politique. L’ex-Président « n’a pas pris en main sa gestion quotidienne et n’a pas mis en place une équipe avec une claire répartition des tâches ».

