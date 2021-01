Le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege a salué mardi l’arrestation, la veille en France, d’un ex-chef rebelle congolais pour « complicités de crimes contre l’humanité » commis en 2002 en République démocratique du Congo. « L’arrestation et la mise en examen de M. Roger Lumbala à Paris est un pas important pour la justice internationale et la lutte contre l’impunité dont de nombreux auteurs présumés congolais et étrangers continuent de bénéficier », a écrit dans un communiqué le célèbre gynécologue.

Roger Lumbala a été arrêté samedi en France dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en décembre 2016 par le pôle Crimes contre l’humanité du parquet de Paris. Âgé de 62 ans, M. Lumbala, ancien député d’opposition, dirigeait à l’époque le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale (RCD-N). Ce groupe armé, fondé en 1998, a été accusé dans plusieurs rapports des Nations unies de viols, d’exécutions sommaires, d’enlèvements, de mutilations et de cannibalisme dans l’Ituri (Nord-Est), principalement contre les ethnies Nande et Twa (Pygmées). Ex-ministre dans le gouvernement de transition de la RDC en 2004-2005, M. Lumbala avait réfuté ces accusations dès un premier rapport de l’ONU en 2003. En vertu d’une « compétence universelle » pour les crimes les plus graves, la justice française a la possibilité de poursuivre et de condamner les auteurs et les complices de ces crimes lorsqu’ils se trouvent sur le territoire français. « L’impunité constitue l’une des causes principales de la perpétuation des massacres sur le territoire congolais », a estimé le prix Nobel congolais. Il a appelé d’autres États européens à diligenter des procédures similaires sur base de la compétence universelle « pour des faits documentés dans le rapport mapping » de l’ONU. Que pensez-vous de cet article? +13 0