RDC: cinq morts dans un double accident d’hélicoptères militaires dans le nord-est

Deux hélicoptères militaires se sont écrasés à deux jours d’intervalle dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), causant la mort d’au moins cinq personnes, ont rapporté par bribes des médias congolais, citant des sources locales. Le premier incident a eu lieu le 29 décembre près du village de Bafwamongo, dans la province de la Tshopo, a précisé l’administrateur du territoire de Bafwasende, Bireke Bertin, aux sites d’information Actualité.cd et 7sur7.CD.

L’appareil, dont le type n’a pas été précisé, transportait trois personnes quand il s’est écrasé lors d’un vol entre les villes de Bunia et de Kisangani, chef-lieux des provinces de l’Ituri et de la Tshopo. « Le pilote a perdu la vie, son co-pilote souffrait d’une légère blessure au bras et une autre personne a été touchée au bras et à la jambe », a précisé lundi ce responsable territorial.

Deux jours plus tard, un autre hélicoptère des Forces armées de la RDC (FARDC), qui participait aux opérations de secours, s’est lui aussi écrasé dans la forêt tropicale lors du vol retour vers Kisangani, à 57 km de cette ville, avec quatre personnes à bord. « Il n’y a aucun survivant », a souligné M. Bertin, excluant que ces hélicoptères aient été abattus par des membres des groupes armés, nombreux dans l’est de la RDC.

Selon le média en ligne Politico.cd, qui cite une source militaire, le premier accident est dû à « une panne technique » et le second a été causé par de mauvaises conditions météorologiques.

Aucune communication du gouvernement ni de l’armée n’est encore faite sur ces incidents.

En janvier 2017, les FARDC avaient perdu deux hélicoptères de combat des FARDC, des Mil Mi-24 Hind de construction russe, qui s’étaient écrasés dans la province troublée du Nord-Kivu (est), en proie aux violences causées par des groupes armés depuis plus de 25 ans.

Que pensez-vous de cet article?